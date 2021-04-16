В России запустили производство ударных беспилотников для военных

В городе Дубна (Россия) начали строительство завода, где намерены выпускать ударные беспилотные летательные аппараты по заказу Минобороны РФ.

Постройкой займется предприятие "Кронштадт", запуск намечен на ноябрь 2021 года, передают РИА Новости.

На постройку завода выделят более 4 миллиардов рублей. Сама территория предприятия займет площадь в 45 тысяч квадратных метров.

Отметим, что "Кронштадт" уже разработала ударный БПЛА "Иноходец" (также известен как "Орион"), который применялся в Сирии. Сам аппарат может нести на себе до 200 кг груза и находиться в полете до суток. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы. Существуют разведывательная и гражданская версии беспилотника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рассказали, что разработали проект ныряющего корабля, который совмещает в себе функции подлодки и надводного патрульного судна.

Также в РФ решили строить новую орбитальную станцию вместо устаревшей Международной космической станции.