В России громко заявили о создании ныряющего корабля BOSS

В России сообщили, что разработали проект ныряющего корабля, который совмещает в себе функции подлодки и надводного патрульного судна.

Разработкой занимается Центральное конструкторское бюро "Рубин". Проект получил обозначение "Страж", но на мировом рынке корабль будут продвигать под обозначением Border and Offshore Submersible Sentry (BOSS), пишет ТАСС.

Отмечается, что корабль сможет погружаться под воду и вести скрытое наблюдение. Также под водой можно будет укрываться от неблагоприятной погоды.

"Он также может служить недорогим учебным средством для подготовки экипажей и инфраструктуры к закупке в будущем классических подводных лодок", – рассказали в "Рубине".

ЦКБ "Рубин" в РФ занимается созданием атомных и неатомных подводных лодок и является крупнейшим в России конструкторским бюро морской техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за проблем перенесли спуск атомного крейсера "Адмирал Нахимов".