В России заговорили об эскалации на Донбассе из-за военной помощи США Украине

Военная помощь США Украине, а также возможная отправка военных советников западных стран в нашу "нагнетает обстановку на линии соприкосновения" на Донбассе. Также напряжение вызывают поставки оружия из других стран НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что в администрации американского президента Джо Байдена рассматривают вопрос о дополнительной военной помощи для Украины.

"Отправка в Украину военных советников и вооружения – это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения", – сказал Песков.

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Напомним, вопрос о дополнительной военной помощи Украине начали обсуждать после сообщений о стягивании российских военных и техники к границе с Украиной. Отмечается, что в пакет могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы, вертолеты Ми-17, переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".

Также партия военной помощи от США прибыла в Украину 14 ноября. Она включает 80 тонн боеприпасов. Оружие, полученное для нужд ВСУ, является четвертой поставкой помощи безопасности от США в размере 60 миллионов долларов.

Предыдущая партия приземлилась в Украине 22 октября и включала противотанковые системы "Джавелин", боеприпасы под "калибры НАТО" и медицинское оборудование.

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