В Украину прилетел самолет из США с военным и медицинским оборудованием. Фото

В пятницу, 22 октября, в Украине приземлился самолет с партией военной помощью из США. Мощный воздушный грузовик доставил в нашу страну противотанковые системы, боеприпасы и медицинское оборудование.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что США, как член НАТО, не ограничивается только моральной поддержкой Украины, а предоставляет нам действенную помощь в войне с Россией (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

По словам военкора, такая помощь сама по себе не остановит оккупанта, но несомненно повысит цену, которую ему придется заплатить за агрессию против Украины.

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Как сообщили в Министерстве обороны Украины, это третья заключительная партия дополнительной международной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США для нужд Вооруженных Сил Украины. Она включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и др.

Предыдущие две партии груза были доставлены в Украину 10 и 18 октября.

Американский самолет с грузом приземлился в международном аэропорту "Борисполь". Его встретили заместитель Министра обороны Украины Александр Носов, командующий Медицинских сил ВСУ бригадный генерал Татьяна Остащенко и начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Минобороны обнародовало фото американского грузового самолета, который доставил военную помощь в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, пaлата прeдставникив Конгресса США схвaлила прoект обoронного бюджета на 2022 финансoвий год. Закoнопроект передбaчае нaдання Украины 300 млн дoларив безпекoвои допoмогы.