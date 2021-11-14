В Украину прибыла еще одна партия военной помощи от США. Фото

Украина получила еще одну партию военной помощи от США. Она подразумевает 80 тонн боеприпасов.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в нашем государстве в Twitter. Самолет с помощью приземлился в Украине в воскресенье, 14 ноября. В уреждении опубликовали соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Военная помощь украинскому государству, как говорится в сообщении, показывает "приверженность успеху стабильной, демократической и свободной Украины".

Боеприпасы, полученные для нужд Вооруженных сил Украины, являются четвертой поставкой помощи безопасности от США в размере 60 миллионов долларов.

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Напомним: 22 октября в Украину прибыл самолет с еще одной партией военной помощи от США. Тогда были доставлены противотанковые системы "Джавелин", боеприпасы под "калибры НАТО" и медицинское оборудование.

В Министерстве обороны сообщили, это третья партия дополнительной международной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США.

Предыдущие две партии груза были доставлены в Украину 10 и 18 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте оборонного бюджета на 2022 финансовый год, который одобрила Палата представителей Конгресса США, было предусмотрено предоставление Украине 300 миллионов долларов военной помощи.