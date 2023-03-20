Песков рассказал о реакции Путина на ордер МУС на его арест: все тщательно фиксируем

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о личном отношении диктатора к решению Международного криминального суда о выдаче ордера на его арест. Фигурант дела о похищении украинских детей "относится к этому спокойно" и "не принимает близко к сердцу".

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Слова представителя Кремля привели российские СМИ. Он подчеркнул, что в РФ якобы регулярно наблюдают "откровенно враждебные проявления в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире".

"Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем", – констатировал Песков.

Он добавил, что российская власть в целом и, в частности, президент Путин продолжают работать.

Напомним: ранее Песков заявлял, что Кремль якобы не может принять во внимание решение МУС, который обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Хотя приказ является обязательным для выполнения, согласно международному праву.

Кроме того, следственный комитет России заявил о решении внести в санкционные списки лиц, выдавших ордер в отношении президента РФ. Это касается судей Международного уголовного суда – Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в августе 2023 года российский диктатор Владимир Путин должен посетить саммит БРИКС в городе Дурбан в Южно-Африканской Республике. Юридически эта страна обязана исполнить ордер на арест президента РФ;

– в России устроили истерику после заявления министра юстиции Германии Марка Бушмана о намерении арестовать диктатора Владимира Путина. Граждане государства-террориста в привычной для себя манере пригрозили Германии военным вторжением.

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