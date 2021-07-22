В России ураганный ветер сорвал крышу с магазина, она рухнула на ребенка. Видео

В республике Башкирия (РФ) ураганный ветер сорвал крышу с торгового центра на проходившую мимо 14-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом пишет Telegram-канал LIFE SHOT. Инцидент произошел в селе Бижбуляк. В тот день порывы ветра достигали 16 метров в секунду (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Минздраве Башкирии сообщили изданию UFA1.RU, что девочка была прооперирована без осложнений, но по-прежнему находится в реанимации.

По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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Глава Бижбулякского района Артур Зарипов рассказал, что злополучный дом – бывшее административное здание, его выкупили и сдают в аренду.

"Там работают аптека, парикмахерские и прочее. По предварительной информации, они года четыре назад там один ремонт крыши делали, через два года делали дополнительный ремонт. Не могу сказать, кто виноват, – выводы делать будут правоохранители", – отметил он.

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