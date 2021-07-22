В Украине рухнувшие из-за непогоды деревья убили двух человек, еще семь попали в больницы

Шквальный ветер и интенсивный дождь поломал деревья и крыши, подтопил дома в восточных и южных областях Украины. Жертвами непогоды стали два человека, еще семеро пострадали.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС. Всего повреждено 100 крыш и повалены 90 деревьев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в городах Дружковка и Константиновка на Донетчине в результате падения деревьев один человек погиб и 7 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В области повреждено 77 крыш (58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 админобъектов). Спасателями распылены и убраны 33 поваленных дерева.

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В селе Мусиевка Миловского района Луганщины в результате падения конструкций крыши погиб один человек. В городе Сватово повреждены две кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы, в Троицком повреждена крыша школы.

На территории Сватовского и Северодонецкого районов распылено и убрано 57 поваленных деревьев.

В Одесской области в ночь на 22 июля выпало около 31 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы. В Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы подтопило 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет.

Подразделения ГСЧС эвакуировали 18 человек из подтопленных домов, откачали около 2 тыс. м3 воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля Киев накрыл ураган. В отдельных районах города сильный ветер валил деревья, а проезд на дорогах был заблокирован.

20 июля столицу снова затопило из-за непогоды: в метро делали заграждения из мешков с песком. Одним из наиболее пострадавших стал Дарницкий район, в частности Позняки и Бортничи.

Также 20 июля север и частично центр Одесской области накрыло грозовым фронтом. Прошел ливень с градом, и даже был замечен небольшой смерч.

В селе Граденицы Беляевского района, в 80 километрах от Одессы, выпал град размером с орех.