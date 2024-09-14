В России упал легкомоторный самолет: пилот погиб. Фото

В Алтайском крае РФ в субботу, 14 сентября упал легкомоторный самолет. Вследствие авиакатастрофы пилот погиб.

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Об этом сообщили в МЧС Алтайского края. Также были опубликованы фото с места крушения.

Отмечается, что самолет рухнул днем (разница с Киевом во времени составляет четыре часа) вблизи села Приозерный Рубцовского района.

"На борту находился один пилот, к сожалению, он погиб", – сообщили в МЧС.

На место прибыли силы пожарно-спасательного отряда.

Информация уточняется, говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на российской Камчатке недавно разбился вертолет Ми-8. Он должен был пролететь всего 25 км, но через несколько минут полета связь с бортом оборвалась, как стало известно впоследствии, он врезался в сопку. Кроме трех членов экипажа, на борту находились 19 человек: не выжил никто.

А во Владикавказе упал самолет-"кукурузник" Ан-2 с 15 людьми на борту. Известно о восьми пострадавших, среди которых есть дети.

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