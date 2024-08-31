На российской Камчатке исчез Ми-8 с десятками человек: что известно

В России 31 августа произошло очередное авиационное ЧП: на Камчатке пропал вертолет Ми-8. Он должен был пролететь всего 25 км, но за несколько минут полета связь с бортом оборвалась: сейчас идут его поиски.

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Кроме троих членов экипажа, на борту могли находиться еще 19 человек: туристов вертолет должен был забрать с площадки возле вулкана Вачкажец. Об этом сообщили российские СМИ.

"На Камчатке пропал вертолёт Ми-8. По данным 112, связь с бортом "Витязь Аэро" исчезла, когда он вылетел на посёлок Николаевка Елизовского района. Пролететь вертолёту нужно было около 25 километров - это несколько минут. Но за это время экипаж не выходил на связь. Ми-8 ищут. На борту — трое. Два пилота и бортинженер", – пишет один из крупных пропагандистских российских пабликов.

Впоследствии этот же ресурс со ссылкой на источник сообщил, что всего на борту пропавшего вертолета могли находиться 22 человека: кроме троих членов экипажа он еще должен был перевезти 19 туристов.

"Эта информация проверяется. Вертолет должен был забрать людей с вулкана Вачкажец. Выясняется, успел или нет. Ми-8 до сих пор не найден", – пишет ресурс.

По данным издания The Insider, пропавший вертолет уже взлетел с площадки в районе вулкана Вачкажец и направлялся на площадку в Николаевке. Так что туристов он, предположительно, таки забрал.

"Облет территории не принес результата, помешала низкая облачность, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Сейчас долину реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет, обследуют две наземных группы, однако в районе быстро темнеет и ухудшаются погодные условия", – пишет The Insider.

Еще один паблик-миллионник опубликовал список людей, находившихся на борту. Среди них якобы мог быть основатель сообщества туроператоров "Большая страна" Михаил Репников и его жена Юлия: супруги организовывали туры на Камчатку.

The Insider напомнил, что это не первый подобный случай с вертолетами крупнейшей частной камчатской авиакомпании "Витязь-аэро". Ровно три года назад, в августе 2021 года, принадлежащий ей вертолет Ми-8, на борту которого кроме троих членов экипажа находились 13 туристов, рухнул в озеро на территории Кроноцкого заповедника и затонул. Тогда погибли восемь человек.

"Тогда Ространснадзор выявил около 50 нарушений эксплуатации вертолетов крупнейшей частной камчатской авиакомпании", – пишет The Insider.

Напомним, ранее сообщалось, что в России разбился вертолет Ми-28, весь экипаж погиб. Вертолет потерпел крушение в Жиздринском районе (он находится на границе Калужской области с Брянской). Российская пропаганда тогда заявила, что Ми-28 возвращался из задания. Его называют "охотником за дронами".

"Перед падением экипаж как раз возвращался из боевой задачи на границе с Брянской областью", – утверждали пропагандисты.

А в минобороны РФ уверяли, что причина падения вертолета якобы кроется в технической неисправности.