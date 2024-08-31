Второе ЧП за день: во Владикавказе самолет Ан-2 совершил аварийную посадку, есть пострадавшие

Во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) самолет-"кукурузник" Ан-2 с 15 людьми на борту совершил аварийную посадку. Предварительно известно о восьми пострадавших, среди которых есть дети.

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Об инциденте сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники. По их данным, на борту "кукурузника" летело 15 человек.

В их числе – двое пилотов, десять парашютистов, два ребенка, больных коклюшем, и их отец.

Предварительно, Ан-2 вылетел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское и упал в Пригородном районе, недалеко от столицы Северной Осетии Владикавказа.

По информации источников, пострадали восемь человек, в том числе дети.

На место выехали спасатели, место падения ищут.

Это уже второе авиационное ЧП в России за день.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8. Он должен был пролететь всего 25 км, но за несколько минут полета связь с бортом оборвалась. Кроме троих членов экипажа, на борту могли находиться еще 19 человек: вертолет должен был забрать туристов с площадки возле вулкана Вачкажец.

Ранее в Калужской области РФ разбился Ми-28, весь его экипаж погиб. Российские пропагандисты сообщали, что он был "охотником за дронами" и на момент авиакатастрофы возвращался с задания.

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