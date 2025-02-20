В России упал и загорелся легкомоторный самолет, есть погибшие: момент попал на видео

Утром 20 февраля в Нижегородской области разбился легкомоторный самолет Van's RV-7. Предварительно известно, что погибли два человека, находившиеся на борту.

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Самолет "совершил жесткую посадку" на аэродроме Восточный, что возле населенного пункта Новоликеево в Кстовском районе. После чего вспыхнул пожар, а ролик с моментом падения попал в Сеть.

В Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Нижегородской области РФ заявили, что пожар тушили шесть специалистов спасательного ведомства и были привлечены две единицы техники.

В свою очередь Центральное межрегиональное следственное управление подтвердило, что на борту находились пилот и пассажир.

Пока причина авиакатастрофы выясняется, но следствие рассматривает две основные версии: ошибка пилотирования и технические неисправности воздушного судна.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований будут приниматься меры реагирования.

Следственный комитет РФ возбудил дело и проводит проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил сохранности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля в Торонто (Канада) во время посадки перевернулся пассажирский самолет. По предварительным данным, пострадали 15 человек, но их количество во время спасательной операции может возрасти. Трое из пассажиров, среди которых один ребенок, находятся в критическом состоянии.

Также на Аляске береговая охрана США обнаружила обломки пропавшего пассажирского самолета местных авиалиний. В результате трагедии все 10 находившихся на борту человек погибли.

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