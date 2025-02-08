На Аляске нашли пропавший пассажирский самолет, все люди на борту погибли: детали катастрофы

На Аляске береговая охрана США обнаружила обломки пропавшего пассажирского самолета местных авиалиний. В результате трагедии все 10 человек, которые находились на борту, погибли.

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Самолет обнаружили в 55 км к юго-востоку от Нома, предполагаемого пункта назначения рейса. Об этом сообщает CNN.

По данным Береговой охраны США, три тела обнаружили внутри самолета, еще семь находятся среди обломков, но в настоящее время они недоступны. Лейтенант- командующий береговой охраны США Майк Салерно сообщил, что среди погибших – двое сотрудников Консорциума по охране здоровья коренных народов Аляски Рона Баумгартнер и Камерон Хартвигсон, которые отправились в Уналаклит "для обслуживания системы рекуперации тепла, которая имеет решающее значение для водоочистной станции общины".

Самолет Cessna, эксплуатируемый Bering Air и перевозивший девять пассажиров и пилота, исчез днем 6 февраля, направляясь из Уналаклита в Ном –города на западе Аляски, разделенные заливом Нортон-Саунд.

По словам лейтенанта-командующего береговой охраны Бенджамина Макинтайра-Кобла, в четверг около 15:18 по местному времени самолет "пережил какое-то событие, которое привело к резкой потере высоты и скорости". Официальные лица отметили, что поиски самолета осложнялись тем фактом, что пропавший борт не передавал свое местоположение по аварийному передатчику.

Поисковики прочёсывали заснеженную землю в районе Нома и морской лёд у берега. Плохие погодные условия затруднили поиски с воздуха, а первоначальные поисковые полёты экипажей C-130 Береговой охраны и ВВС США ничего не дали.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что Федеральное управление гражданской авиации "предоставляет следователя из Управления по безопасности полетов, предотвращению авиационных происшествий и их предупреждению", а также местную поддержку со стороны инспекторов по безопасности полетов.

Напомним, в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) 31 января разбился небольшой самолет. Он упал вблизи торгового центра Roosevelt Mall, раздался сильный взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk. В результате инцидента пассажирский борт упал в воду.

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