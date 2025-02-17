В Торонто при посадке перевернулся пассажирский самолет: 15 человек пострадали. Фото и видео

В понедельник, 17 февраля, в Торонто (Канада) во время посадки перевернулся пассажирский самолет. Известно, что пострадали 15 человек. Но их количество во время спасательной операции может возрасти. Трое пассажиров, среди которых один ребенок, находятся в критическом состоянии.

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Об этом сообщают CBS и Reuters. Инцидент произошел в аэропорту имени Лестера Пирсона, крупнейшем аэропорту Канады. Всего на борту самолета находилось около 100 человек. О погибших не сообщается.

"Самолет американской авиакомпании Delta перевернулся во время посадки в аэропорту Торонто. На борту было около 100 человек. В результате опрокидывания есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт не принимает самолеты и не разрешает взлет. Самолет Bombardier CRJ 900 прилетел из Миннеаполиса (США). На месте инцидента работают спасатели и медики.

"Авиакатастрофа произошла. Однако в настоящее время мы не знаем обстоятельств, связанных с ней. Насколько я понимаю, большинство пассажиров не пострадали, но мы все еще пытаемся убедиться, проводим расследование", – сообщила в комментарии СМИ представитель полиции Сара Паттен.

Напомним, в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) 31 января разбился небольшой самолет. Он упал вблизи торгового центра Roosevelt Mall, раздался сильнейший взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk. В результате инцидента пассажирский борт упал в воду.

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