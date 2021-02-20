Навального отправили в колонию: суд в Москве принял решение

В субботу, 20 февраля, в Москве (Россия) суд оставил оппозиционеру Алексею Навальному реальный приговор в 3,5 года по делу "Ив Роше".

Учитывая уже отбытый домашний арест и 2 месяца в СИЗО, в колонии он проведет 2,5 года, передает "Медуза". Судья засчитал время пребывания под домашним арестом – с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года.

"Полтора месяца скинули – уже нормально", – отметил Навальный.

Адвокаты пояснили, что окончательный срок составит 2 года 6 месяцев и две недели, он истечет в конце июля – начале августа 2023.

Сторона защиты также сообщила, что суд отклонил их ходатайство освободить Навального по требованию Европейского суда по правам человека.

Добавим, что во второй половине дня должен состоятся еще один суд по делу о клевете в отношении ветерана, где Навальный скажет последнее слово, и судья вынесет приговор. Его может ожидать штраф до 950 тысяч рублей или же полное оправдание.

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