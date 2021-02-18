Навального после решения ЕСПЧ определили в российской тюрьме как 'склонного к побегу'

Осужденного оппозиционера Алексея Навального поставили в российской тюрьме на учет как "склонного к побегу".

Об этом сообщается на странице политика в Facebook. Решение было принято после того, как Европейский суд по права человека потребовал немедленно освободить Навального.

"Сижу в камере, никого не трогаю. Ем свой обед в коробочке с надписью: "Филе рыбы в кляре. Халяль". Смотрю репортаж о том, что Европейский суд постановил меня выпустить. Заходят охранники и ведут меня в комнату на другом этаже. Там трое: капитан, подполковник и полковник: "У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу", – отметил оппозиционер.

Навальный заявил, что подписал соответствующий документ.

"Так или иначе, теперь я "склонен к побегу". Меня и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут", – подчеркнул политик.

Отметим, что ЕСПЧ 17 февраля потребовал от России освободить Навального согласно 39-му правилу регламента. Этот механизм обычно задействуют, когда стране нужно принять срочные меры, касающиеся жизни и здоровья человека.

В Министерстве юстиции РФ назвали решение суда "политическим".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля оппозиционер получил приговор – 3,5 года в колонии общего режима по обвинению в несоблюдении условий испытательного срока по приговору от 2014 года – делу "Ив Роше".