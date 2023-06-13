В России столкнулись два танкера, один из них перевозил более 800 тонн бензина. Видео

В Иркутской области страны-террориста РФ произошло столкновение двух танкеров на реке Лена. В результате происшествия была повреждена одна из емкостей, в которой перевозили 138 тонн топлива.

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По информации руководителя ГУ МЧС России по Иркутской области, столкнулись танкеры "Ерофей Хабаров" и "ТР-901". Об этом в Telegram заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чиновник заявил, что танкер "Ерофей Хабаров" перевозил 832 тонны бензина. В результате столкновения была повреждена одна из емкостей – в ней было 138 тонн топлива.

После столкновения бензин вылился в акваторию реки, а экипаж, по утверждению местного губернатора, якобы оперативно приступил к перекачке бензина в неповрежденную ёмкость. Также чиновник заявил, что распространение топлива в акватории пытались предотвратить с помощью бонового ограждения вокруг танкера.

После столкновения танкеров был введен режим чрезвычайной ситуации. Однако губернатор пожаловался, что ситуацию осложняет тот факт, что река – судоходная, а ниже по течению находятся населенные пункты.

Губернатор в привычной для российских чиновников манере заявил, что "ситуация под контролем", и в то же время выдал, что местные власти проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки.

В то же время росСМИ жалуются, что в реку уже вылилось от 60 до 90 тонн топлива. При этом российские чиновники полагаются на то, что бензин обладает повышенной испаряемостью, и надеются, что более 90% разлитого топлива испарится и не дойдет до границ Республики Якутия.

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