В Краснодаре вспыхнул мощный пожар на нефтебазе: черный дым виден за несколько километров. Видео

В Краснодаре (Россия) утром 13 июня произошел мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе по улице Захарова. Огонь охватил территорию площадью 20 кв. м, предварительно, горела колонна для переработки дизельного топлива.

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Черный густой дым около Яблоновского моста был виден за несколько километров. Факт пожара подтвердили в администрации Краснодара, однако причины называть не стали.

На место прибыли сотрудники МЧС; информации о пострадавших не поступало.

Возгорание уже локализовано. По данным местных властей, горела установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке.

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