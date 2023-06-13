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В Краснодаре вспыхнул мощный пожар на нефтебазе: черный дым виден за несколько километров. Видео

Анна Паскевич
Новости России
1 минута
6,4 т.
В Краснодаре вспыхнул мощный пожар на нефтебазе: черный дым виден за несколько километров. Видео

В Краснодаре (Россия) утром 13 июня произошел мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе по улице Захарова. Огонь охватил территорию площадью 20 кв. м, предварительно, горела колонна для переработки дизельного топлива.

Видео дня

Черный густой дым около Яблоновского моста был виден за несколько километров. Факт пожара подтвердили в администрации Краснодара, однако причины называть не стали.

В Краснодаре вспыхнул мощный пожар на нефтебазе: черный дым виден за несколько километров. Видео

На место прибыли сотрудники МЧС; информации о пострадавших не поступало.

В Краснодаре вспыхнул мощный пожар на нефтебазе: черный дым виден за несколько километров. Видео

Возгорание уже локализовано. По данным местных властей, горела установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке.

В Краснодаре вспыхнул мощный пожар на нефтебазе: черный дым виден за несколько километров. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 мая в Краснодаре произошел масштабный взрыв, вследствие чего был поврежден фасад одного из жилых домов.

– Накануне в Белгородской области РФ заявили об атаке дронов на поезд. В результате 15 вагонов сошли с путей.

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