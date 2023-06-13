В Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар на производстве, поднялась стена дыма. Видео

В Санкт-Петербурге (Россия) утром 13 июня вспыхнул мощный пожар в производственном здании на Витебском проспекте, в районе метро "Купчино". Над местом возгорания поднялась стена дыма.

Видео дня

Как сообщают российские СМИ, к тушению огня МЧС РФ привлекло 8 единиц техники и 40 человек личного состава. Информации о пострадавших нет (видео размещено внизу новости).

Экстренные службы уже работают на месте происшествия и ликвидируют огонь.

Площадь возгорания уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром во вторник в российском Краснодаре вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Над местом ЧП поднялся черный дым, который был виден за несколько километров.

– 12 июня в Белгородской области России заявили об атаке БПЛА на поезд. В результате 15 вагонов сошли с путей.

– По данным Bloomberg, распространение войны на территорию РФ усугубит экономические проблемы страны-агрессора. Речь идет об операциях в Белгородской области РФ, "бавовне" в Курске, Краснодаре, Воронеже и других городах России.