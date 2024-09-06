В России школьников будут учить рыть окопы и различать виды боевых ранений

Российских школьников теперь будут обучать копать окопы и распознавать виды боевых ранений. Так, в новый школьный предмет "Основы безопасности и защиты отечества" (ОБЗР), заменивший предыдущий в РФ курс ОБЖ, включили элементы военной подготовки.

Видео дня

Как сообщают российские СМИ, старшеклассники будут получать навыки рытья окопов, оказание первой помощи, классификации оружия и ядовитых веществ. Им также будут рассказывать о последствиях ядерных взрывов и признаках использования биологического оружия.

Российским школьникам также придется учить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы их использования в боевых условиях. В Министерстве образования отмечают, что курс ОБЗР должен подготовить учащихся к защите страны, поэтому отдельная часть будет посвящена призыву в армию, службу по контракту и изучению военных специальностей.

Министр образования России Сергей Кравцов ранее заявлял, что программа курса "Основы безопасности и защиты родины" разработана с учетом опыта войны в Украине, а преподавать предмет будут в основном участники боевых действий, которые пройдут переподготовку в специальных центрах на базе педагогических университетов.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ засекретили статистику смертности своих граждан по внешним причинам. Российский Госстат относил к ним убийства, самоубийства, гибель в ДТП, а с начала полномасштабного вторжения в Украину СМИ использовали эти данные для оценки потерь армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!