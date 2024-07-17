В России засекретили статистику, раскрывающую масштаб потерь в войне против Украины

Федеральная служба государственной статистики РФ засекретила статистику о смертности своих граждан по внешним причинам. Сюда относятся и данные, по которым ранее сами россияне имели хоть какое-то представление об их потерях в войне против Украины.

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Об этом пишет интернет-издание The Moscow Times с главным офисом в Амстердаме (Нидерланды). Оно сослалось также на некого российского демографа.

Тот отметил, что в прошлую пятницу, 12 июля, Росстат выложил новый сборник по естественному движению населения РФ, который стал еще на две таблицы меньше. В частности, там не оказалось данных о числе умерших от внешних причин смерти по субъектам РФ и о смертности населения от внешних причин смерти по субъектам РФ.

"А в таблице умершие по возрастам и классам заменили на уровни образования, т.е. скрывают подробные данные по внешним причинам", – заявил демограф Алексей Ракша.

Российское издание пишет, что к внешним причинам в статистике Росстата относят убийства, самоубийства, гибель в ДТП. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, журналисты использовали эти данные для оценки потерь армии РФ в войне.

"Согласно подсчетам "Медиазоны" и BBC, потери российской армии составляют более 58 тыс. человек. В свою очередь исследователи "Медуза" оценили российские потери в 120 тыс. солдат", – говорится в публикации.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны (с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день) Россия потеряла в Украине по меньшей мере 562 510 военнослужащих (убитыми и ранеными).

Как сообщал OBOZ.UA, украинский военный эксперт Александр Коваленко рассказал, как изменились потери войск РФ за все время полномасштабной войны. Также он описал темпы наступления оккупантов для более широкого понимания того, куда идет война и на чьей стороне реальная инициатива на фронте.

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