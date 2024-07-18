В России школы закупают макеты раненых солдат, чтобы учить детей 'выживать на войне'. Фото

В школах страны-агрессора РФ с сентября 2024 года вместо уроков ОБЖ ("Основы безопасности жизнедеятельности") вводят новый предмет – "Основы безопасности и защиты Родины". Преподавать его будут оккупанты, воевавшие против Украины, а для проведения уроков учебные заведения закупают макеты раненых солдат, мин, укрытий и радиометры, чтобы учить детей выживать на войне.

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Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что учителя нового предмета, согласно постановлению правительства РФ от 11 июля, будут называться "преподаватель – организатор основ безопасности и защиты Родины".

На такие должности пригласят "героев СВО".

Для нового предмета некоторые школы уже закупили учебный "инвентарь": имитаторы военных ранений, дозиметры (приборы для измерения уровня излучения), макеты мин.

В частности, для одной из школ Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа РФ закупает макеты мин, гранат, снайперской винтовки, автомата, гранатомета и пистолета почти на 1,3 млн руб (около 610 тыс. грн), выяснил Telegram-канал "Можем объяснить".

Указано, что игрушечное оружие должно "щелкать при взводе", а у пистолета на рукоятке нужна "неизменная пятиконечная звезда". Этот же заказчик разместил тендер на поставку "имитаторов ранений и поражений", которые должны обладать "спектром специфических травм, возможных только в условиях военных конфликтов".

Московская школа имени Грибоедова также закупает имитаторы ранений и макеты гранат, на что потратит 0,5 млн рублей (234 тыс. грн).

Лицей из города Муравленко (Ямало-Ненецкий округ) закупил интерактивный лазерный стрелковый тренажер за 1,5 млн рублей (703 тыс. грн), он может оценивать точность выстрелов на разных дистанциях. Этот же заказчик закупает ростовую фигуру военного из ПВХ и макет укрытия "открытая щель".

В свою очередь Тульский педуниверситет им. Льва Толстого закупил стрелковый тренажер, но не лазерный, а попроще – автоматы в нем стреляют пластиковыми пульками. Вместе с дозиметрами, противогазами, компасами и прочим оборудованием все обошлось в 1 млн рублей (468 тыс. грн).

При этом российские психологи неодобрительно оценивают такую инициативу властей.

"Многие поколения советских детей обучались кидать гранату, бегать в противогазах, разбирать автомат, и нет данных, что это негативно влияло на психику. Другой вопрос – зачем это надо современным школам? При перегруженности уроками, ухудшении психического и физического здоровья, плохом питании в регионах", – сказала Telegram-каналу "Можем объяснить" детский психолог Анна Томилина.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ засекретили статистику смертности своих граждан по внешним причинам. Российский Госстат относил к ним убийства, самоубийства, гибель в ДТП, а с начала полномасштабного вторжения в Украину СМИ использовали эти данные для оценки потерь армии РФ.

При этом один из российских офицеров рассказал, что его бригада официальна потеряла 6 тысяч человек, а на самом деле 12 тысяч. Россияне в сети возмущаются тем, что минобороны РФ скрывает реальное количество погибших на войне против Украины.

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