В России решили ликвидировать компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение

Российские власти начали ликвидацию компании "Новые проекты", из-за которой нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука заподозрили в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму. Это произошло на следующий день после подписания ему подозрения, 12 мая.

Соответствующая запись была сделана в реестре юридических лиц Российской Федерации, сообщает "Радио Свобода". Отметим, что у "Новых проектов" есть российская лицензия на добычу нефти и газа на участке "Глубокая", который до оккупации Россией Крыма находился под контролем Украины.

Причиной, по которой регистрационные органы решили прекратить существование компании, указано "принятие решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (российского Единого государственного реестра юридических лиц – Ред.) сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности".

Так, в выписке о фирме утверждается, что Федеральная налоговая служба РФ еще в октябре 2020 провела проверку и установила определенную недостоверность данных. Именно это якобы и стало поводом для ликвидации компании.

При этом в выписке, датированной началом мая 2021, а не 14 числом, соответствующих сведений нет. Это может свидетельствовать о том, что такие данные внесли задним числом.

В то же время лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке "Глубокая" компании "Новые проекты" сейчас остается в силе к 2046 году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

Стало известно, что подозрения ему и Козаку касаются государственной измены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.