В России решили ликвидировать компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение
Российские власти начали ликвидацию компании "Новые проекты", из-за которой нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука заподозрили в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму. Это произошло на следующий день после подписания ему подозрения, 12 мая.
Соответствующая запись была сделана в реестре юридических лиц Российской Федерации, сообщает "Радио Свобода". Отметим, что у "Новых проектов" есть российская лицензия на добычу нефти и газа на участке "Глубокая", который до оккупации Россией Крыма находился под контролем Украины.
Причиной, по которой регистрационные органы решили прекратить существование компании, указано "принятие решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (российского Единого государственного реестра юридических лиц – Ред.) сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности".
Так, в выписке о фирме утверждается, что Федеральная налоговая служба РФ еще в октябре 2020 провела проверку и установила определенную недостоверность данных. Именно это якобы и стало поводом для ликвидации компании.
При этом в выписке, датированной началом мая 2021, а не 14 числом, соответствующих сведений нет. Это может свидетельствовать о том, что такие данные внесли задним числом.
В то же время лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке "Глубокая" компании "Новые проекты" сейчас остается в силе к 2046 году.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.
Стало известно, что подозрения ему и Козаку касаются государственной измены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.
В тот день народный депутат заявил, что он находится на территории Украины и собирается "участвовать в законных следственных действиях".
12 мая он побывал в Офисе генпрокурора и получил подозрение в государственной измене.
13 мая Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене, была избрана мера пресечения. Нардепа отправили под круглосуточный домашний арест.