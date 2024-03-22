В России ремонт самолета Ил-76 обернулся смертью двух человек: стало известно, что произошло

В России в аэропорту Ульяновск-Восточный во время ремонта самолета произошла авария. У Ил-76 отлетело стопорное кольцо шасси и убило двух человек.

Произошло это в четверг, 21 марта, сообщают росСМИ. Когда на стоянке проводили технические работы с самолетом Ил-76, вылетело стопорное кольцо шасси, травмировав двух мужчин.

Пострадавшие получили серьезные травмы и скончались в "скорой" по пути в больницу.

Ульяновск-Восточный – аэропорт совместного базирования, на территории которого расположен международный аэропорт Ульяновска и авиабаза военно-транспортной авиации РФ, где базируется 235-й авиаполк 18-й военно-транспортной авиадивизии.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта в РФ произошла еще одна авария в авиации. В Белгородской области упал вертолет Ми-8 с четырьмя людьми на борту. Одного из пострадавших госпитализировали.

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