В Белгородской области упал вертолет Ми-8

В Белгородской области РФ недалеко от поселка Ровеньки упал вертолет Ми-8. На его борту было четыре человека, одного из пострадавших госпитализировали.

Как сообщают российские СМИ, авария произошла утром 21 марта. Вертолет совершил жесткую посадку и в результате получил механические повреждения.

По данным источников росСМИ, ранения получил пилот Ми-8.

Предварительно, причиной аварии стала ошибка пилота.

Напомним, согласно аудиоперехвату, который OBOZ.UA получил из собственных источников, в Белгородской области началась принудительная эвакуация под дулами автоматов. На сборы местному населению дают только пять минут.

В Белгороде люди жалуются, что ситуация с обстрелами стала гораздо хуже. Город опустел, а жители выходят из домов только в магазин или аптеку. Местные власти замалчивают масштабы обстрелов, а полноценной защиты населению не предоставляют.

19 марта на Белгородщине объявили эвакуацию из прифронтовых районов. Вывезти хотят около 9 тысяч детей.