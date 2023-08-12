В России разбился самолет-истребитель Су-30: экипаж погиб

Российские оккупанты заявили о падении истребителя Су-30 во время учебно-тренировочного полета. В результате аварии экипаж погиб.

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По информации оккупантов, самолет потерпел крушение в безлюдной местности в Калининградской области. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа ВС РФ.

В РФ заявили, что полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30, экипаж самолета погиб", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что падения военных самолетов на территории РФ в последнее время стали достаточно частым явлением.

Так, в РФ потерпел крушение истребитель ВКС РФ МиГ-31. Он якобы выполнял учебный полет в Камчатском крае.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области РФ разбился российский сверхзвуковой истребитель МиГ-31. Оба пилота катапультировались, а самолет упал в озеро вблизи города Мончегорск.

Напомним, 25 июня стало известно, что под Москвой разбился самолет с российским чемпионом по летному многоборью Евгением Бессмертным. Он на своем самолете Як-52 с пассажиркой на борту проводил тренировочный полет, в ходе которого отрабатывал фигуры высшего пилотажа, готовясь к соревнованиям.