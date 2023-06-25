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Под Москвой разбился самолет с российским чемпионом

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
11,9 т.
Под Москвой разбился самолет с российским чемпионом

Чемпион Московской области в летном многоборье Евгений Бессмертный разбился на своем самолете Як-52, сообщает Telegram-канал 112. Пилот вместе с напарником во время тренировочного пилота отрабатывал фигуры высшего пилотажа, готовясь к соревнованиям.

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Под Москвой разбился самолет с российским чемпионом
Под Москвой разбился самолет с российским чемпионом

Из-за недостаточной высоты воздушное судно не смог выйти из пике и рухнуло на землю.

Легкомоторный самолет упал на территории аэродрома Малино в Подмосковье. Оба летчика погибли.

Под Москвой разбился самолет с российским чемпионом
Под Москвой разбился самолет с российским чемпионом
Под Москвой разбился самолет с российским чемпионом

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