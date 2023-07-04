Вблизи Камчатки разбился истребитель МиГ-31 армии РФ: что известно

В России потерпел крушение истребитель ВКС РФ МиГ-31. Он якобы выполнял учебный полет в Камчатском крае.

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К месту крушения направлены поисково-спасательные силы. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот сообщают российские пропагандисты.

"Истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета в Камчатском крае, сообщил Тихоокеанский флот. Самолет выполнял полет без боекомплекта, к месту аварии направлены поисково-спасательные силы", – пишут "РИА Новости".

Крушение истребитель, по предварительным данным, потерпел над акваторией Авачинского залива.

Продолжаются поиски экипажа истребителя и его обломков.

Как рассказывала "Армия Информ", МиГ-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

Миг-31, как и предшественник, способен набирать максимальную скорость 3000 км/ч, но обычно работает на крейсерской — около 2500 км/ч, экономя горючее и увеличивая радиус действия.

В ходе испытаний в 1977 году МиГ-31 установил два рекорда: подъем на 25 тысяч метров в 2 минуты 34 секунды и достижение высоты 35 тысяч метров в 4 минуты 11,7 секунды. Абсолютный рекорд полета – 37 650 метров.

Кабина МиГ-31 предусматривает место для лётчика и штурмана-оператора, но конструкция позволяет управлять полетом с обоих мест.

Боевая дальность МиГ-31 увеличивается благодаря дозаправке в полете – с 1500 до 3000 километров.

Модификации истребителя с буквой "К" – МиГ-31К – являются носителями ракет "Кинжал". Ими МиГ-31 оборудовали с 2018 года.

Напомним, 25 июня стало известно, что под Москвой разбился самолет с российским чемпионом по летному многоборью Евгением Бессмертным. Он на своем самолете Як-52 с пассажиркой на борту проводил тренировочный полет, в ходе которого отрабатывал фигуры высшего пилотажа, готовясь к соревнованиям.

И Бессмертный, и его спутница погибли.