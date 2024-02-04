В России пропал спасательный вертолет Ми-8: развернули поисковую операцию

В Республике Карелия в России над Онежским озером исчез вертолет Ми-8 северо-западного авиационно-спасательного центра МЧС. Экипаж, состоявший из трех человек, перестал выходить на связь, когда совершал тренировочный полет.

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В настоящее время россияне организовали поисковую операцию. Как сообщило пропагандистское издание ТАСС, аварийный маяк вертолета пока не срабатывает.

Отмечается, что борт пропал с радаров ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района. Туда уже направляются коллеги пропавших спасателей на судах на воздушных подушках и снегоходах. Также МЧСники привели в готовность самолет Ан-26.

Напомним, 17 января вблизи города Севск Брянской области РФ аварийно сел вертолет Ми-8. Во время посадки борт оборвал провода, из-за чего четыре района области остались без света. В минобороны РФ причиной аварийной посадки назвали техническую неисправность.

На борту находились командир, второй пилот и бортмеханик – предварительно они не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 января в столице Кыргызстана Бишкеке упал военный самолет Ми-8. В результате авиакатастрофы один человек погиб, еще восемь пострадали. Командир экипажа погиб.

– Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков сделал очередное циничное заявление по авиакатастрофе Ил-76, которое произошло 24 января в Белгородской области. Он выдал, что в Кремль не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел погибших пленных, якобы находившихся на борту самолета.

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