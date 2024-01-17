В Брянской области из-за ЧП с вертолетом четыре района остались без света. Видео

Вблизи города Севск Брянской области РФ около 14:30 среды, 17 января, аварийно сел вертолет Ми-8. При посадке борт оборвал провода, из-за чего четыре района области остались без света. В минобороны РФ причиной аварийной посадки назвали техническую неисправность.

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Об инциденте сообщили российские СМИ. Местные паблики опубликовали видео с аварийно севшим вертолетом, судя по которому Ми-8 получил повреждения.

Отмечается, что на борту находились командир, второй пилот и бортмеханик – предварительно, они не пострадали, однако на земле оборвало высоковольтные линии.

В результате ЧП в четырех районах Брянской области пропало электричество.

На событие отреагировал губернатор Брянской области Александр Богомаз. В своем Telegram-канале по состоянию на 14:37 он написал, что инцидент произошел на участке трассы М3, в результате были обесточены Севский, Суземский, Брасовский и Комаричский районы. По состоянию на 15:12 он отчитался, что "энергоснабжение полностью восстановлено".

В свою очередь в минобороны РФ заявили, что Ми-8 "совершил вынужденную посадку при выполнении планового полета", а предварительной причиной якобы была техническая неисправность.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 января, на полимерном заводе "Авангард" в Шахтах Ростовской области РФ произошел взрыв и вспыхнул мощный пожар. С места происшествия валил черный дым, момент взрыва попал на видео.

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