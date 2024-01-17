В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8: есть погибший и раненые

Утром среды, 17 января, в столице Кыргызстана Бишкеке упал военный самолет Ми-8. В результате авиакатастрофы один человек погиб, еще восемь пострадали.

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Министр обороны Бактибек Бекболотов сообщил, что погиб командир экипажа, пишет "Sputnik Кыргызстан". Четыре человека в реанимации, один из них в тяжелом состоянии. По словам министра, из вертолета изъят черный ящик, по факту авиакатастрофы начато уголовное производство.

"17 января в ходе проведения учебно-тренировочных полетов вертолет Сил Воздушной обороны КР произвел вынужденную жесткую посадку. Есть пострадавшие, по предварительным данным, есть один погибший", – сообщили в Минобороны страны.

В районе, где произошло крушение, располагается Военный институт Вооруженных сил Кыргызстана.

Напомним, 2 января в Токио пассажирский самолет компании Japan Airlines загорелся в аэропорту "Ханеда" в Токио. Возгорание произошло на взлетно-посадочной полосе сразу после приземления.

На борту самолета находились 379 пассажиров и члены экипажа. В результате ЧП есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В России пытаются списать потерю самолетов А-50 и Ил-22 на ошибку оператора собственной ПВО, чтобы убедить пилотов в том, что выполнение задач по-прежнему безопасно. В то же время, по данным Telegram-канала "Досье шпиона", удар по ДРЛО А-50 был нанесен с использованием американского ЗРК MIM-104 Patriot.

– В российском Челябинске на аэродроме "Шагол" в ночь на 4 января сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Эти самолеты оккупанты активно применяют для нанесения авиаударов по линии фронта и мирным городам Украины.

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