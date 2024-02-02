'Обращений не было': в Кремле сделали новое циничное заявление по поводу катастрофы Ил-76

В России в очередной раз сделали циничное заявление по поводу авиакатастрофы Ил-76, которое произошло 24 января Белгородской области. В частности, там заявили, что в Кремль не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел погибших пленных, якобы находившихся на борту самолета.

Видео дня

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, ссылаясь на заявление пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина, Дмитрия Пескова. В то же время РФ до сих пор не предоставила никаких подтверждений относительно своих заявлений о крушении самолета и не допускает на место происшествия представителей международных СМИ или других независимых экспертов.

"В администрацию президента России не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших во время аварии Ил-76", – цинично заявил Песков.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что только Россия утверждает, что на борту ее Ил-76, разбившегося 24 января под Белгородом, якобы были украинские военнопленные. Вместе с тем агрессор до сих пор не проявлял готовности передать Украине тела.

Напомним, что в ГУР подтвердили, что между Украиной и РФ 24 января должен был состояться обмен пленными и украинская сторона выполнила все договоренности. Безопасность украинских пленных должна была обеспечить российская сторона, подчеркнули там.

Также, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, Ил-76 мог перевозить и боеприпасы, и пленных, которых могли использовать как живой щит. Реакция же РФ и обстоятельства катастрофы были провокационными. В тот день планировался обмен, но режим тишины не объявлялся, и Москва не сообщала о намерении использовать авиацию для перевозки пленных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!