В России пропал с радаров военный самолет: первые подробности

В среду, 22 сентября, в России исчез из радаров военный самолет Ан-26. На его борту находилось шесть человек, о их судьбе ничего не известно.

Последний раз авиасудно видели в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, далее экипаж внезапно перестал выходить на связь. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

"В 11:45 поступило сообщение, что, по предварительным данным, в районе заповедника Хехцир с радаров пропал самолет Ан-26. На борту находился летный состав в количестве шести человек", – подтвердили в МЧС.

В экстренных службах отметили, что Ан-26 проводил технический полет, во время которого планировалось проверить системы связи хабаровского аэропорта.

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"Перед вылетом самолет был исправен, ни о каких неполадках экипаж не докладывал. Взлет прошел в штатном режиме", – заявили источники издания.

Тем временем вертолет, отправленный на поиски самолета, не смог найти его из-за плохой видимости. В Хабаровске шел дождь и сильный порывистый ветер. Было решено отправлять на поиски Ан-26 наземные группы.

В пресс-службе Восточного военного округа РФ заверили, что инцидентов с военными самолетами в регионе не зарегистрировано.

Известно, чот пропавший самолет принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". На сайте компании указано, что в эксплуатации у нее находятся Ан-26 и Ан-24Б. Она с апреля 2009 года осуществляет круглосуточное дежурство по поисково-спасательному обеспечению полетов в зонах авиационно-космического поиска и спасания Центрального и Приволжского управления Росавиации.

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