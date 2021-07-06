В России назвали возможную причину падения пассажирского самолета на Камчатке. Фото с места катастрофы

Самолет Ан-26, потерпевший крушение на российской Камчатке, вероятно, врезался в береговую скалу (сопку) на расстоянии 4-5 км от аэропорта. Часть обломков воздушного судна попала в море.

Об этом сообщил агентству РИА Новости представитель Камчатского авиапредприятия Сергей Горб. По его информации, возможной причиной крушения мог стать сильный боковой ветер.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич отметил в Facebook, что все три возможные группы причин катастрофы – ошибка пилотирования, плохие метеоусловия или техническая неисправность – пока равноценны, или их комбинация.

По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет. На борту находились 28 человек: 22 пассажира, включая ребенка, и шесть членов экипажа.

Видео дня

Основная часть обломков лежит в прибрежной полосе у подножья скалы, часть носа – в море. Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал фото с места катастрофы.

К месту следуют спасатели на вездеходах. Продвижение осложнено начавшимся морским приливом.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 6 июля на полуострове Камчатка упал самолет Ан-26085, летевший из Петропавловска-Камчатского. Он пропал с радаров перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. Судно принадлежит "Камчатским авиалиниям".

В сети опубликовали список пассажиров, которые находились на борту самолета.

Ранее на юге Филиппин разбился самолет Военно-воздушных сил страны C-130. На его борту находилось 96 человек.