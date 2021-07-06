В России упал самолет с пассажирами на борту: первые подробности

На российском полуострове Камчатка утром 6 июля упал самолет Ан-26085. На борту находилось 22 человека, среди них один ребенок и шесть членов экипажа.

Происшествие случилось недалеко от поселка Палан. Судно принадлежит "Камчатским авиалиниям", сообщает издание Life.

По предварительной информации, самолет задел гору во время посадки из-за плохой видимости. На данный момент борт не найден, на его поиски отправили Ан-26 и спасательные службы. Информации о погибших и пострадавших нет.

"Пропавший самолет на Камчатке выполнял пассажирский рейс, крушение пока не подтверждается", – сообщили РИА Новости в авиакомпании.

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