В России пронесся мощный огненный смерч: очевидцы показали видео

В Башкирии (Российская Федерация) пронесся огромный огненный смерч. Очевидцы засняли необычное природное явление на видео.

Происшествие случилось 19 августа около поселка Бурибай Хайбуллинского района. В результате смерча произошел пожар. Загорелось сухая трава на пастбище площадью пять гектар. Возгорание удалось ликвидировать спустя лишь шесть часов, передает "АиФ".

Местные спасатели уточнили, что загорелась сухая трава между поселками Садовый и Бурибай. Потушить огонь мешал сильный ветер.

На видео показано, что столб густой пыли закручивается в воронку и поднимается высоко в небо. О пострадавших или погибших не сообщается.

Видео дня

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