Туристы сняли на видео водяной смерч на побережье Черного моря

В городе Синоп, Турция, прошел огромный смерч. Он закружился над поверхностью Черного моря, после чего начался дождь и гром.

Сообщалось также о внезапных наводнениях в регионе в результате сильного дождя. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В ролике, который удалось снять очевидцам, видны темные облака, нависающие над городом Синоп, густой туман над морем, а также молнию и гром.

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Кроме того, несколько турецких черноморских провинций за последние дни пострадали от штормов и внезапных наводнений.

Согласно заявлениям местных СМИ, на прошлой неделе в северо-восточной провинции Артвин некоторые здания были затоплены и повреждены из-за сильного наводнения и дождя.

Отметим, водяной смерч является воронкообразным вихрем воздуха и воды, который образуется над поверхностью большого водоема и соединен с кучевым облаком. По своей природе подобен обычному смерчу. Водяной смерч может образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. За ним часто следуют грозы, сильный ветер, град и молнии.

Водяные смерчи в Турции возникают крайне редко, но в ноябре 2018 года один из них повредил парусные лодки и автомобили, когда обрушился на южный прибрежный город Мармарис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в популярной Кирилловке Запорожской области начался настоящий шторм с градом и шкальным ветром. Туристы успели заснять даже два смерча, которые пронеслись по известному курорту.