В России пронесся мощный смерч на пляже: срывал крыши и поднимал в воздух зонтики. Фото и видео

В России возле села Широкая Балка вблизи города Новороссийск на побережье Черного моря в воскресенье утром, 8 августа, пронесся смерч. Большой вихрь образовался над водой и вышел на берег.

За несколько минут стихия повредила часть пляжа, сильный ветер срывал крыши зданий, пишет "Кубань КП". Очевидцы инцидента публиковали ролики со смерчем в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В воздух подняло пляжные зонтики, москитные сетки и даже беседки. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.

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В МЧС РФ предупредили, что смерчи в Черном море могут образовываться еще в течение двух дней, также ожидаются грозы и дождь. Местным жителям и туристам рекомендовали быть осторожными и оставаться дома из-за непогоды.

В самом Новороссийске городские службы работают в усиленном режиме и убирают последствия ливня.

Как сообщал OBOZREVATEL, по Кирилловке в Запорожской области пронеслись сразу два смерча. Курорт накрыл шторм с градом и шкальным ветром.