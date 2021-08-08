В России пронесся мощный смерч на пляже: срывал крыши и поднимал в воздух зонтики. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Новости России
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В России пронесся мощный смерч на пляже: срывал крыши и поднимал в воздух зонтики. Фото и видео

В России возле села Широкая Балка вблизи города Новороссийск на побережье Черного моря в воскресенье утром, 8 августа, пронесся смерч. Большой вихрь образовался над водой и вышел на берег.

За несколько минут стихия повредила часть пляжа, сильный ветер срывал крыши зданий, пишет "Кубань КП". Очевидцы инцидента публиковали ролики со смерчем в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Смерч в России.

В воздух подняло пляжные зонтики, москитные сетки и даже беседки. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.

Видео дня
Смерч прошел по пляжу.
Последствия непогоды.

В МЧС РФ предупредили, что смерчи в Черном море могут образовываться еще в течение двух дней, также ожидаются грозы и дождь. Местным жителям и туристам рекомендовали быть осторожными и оставаться дома из-за непогоды.

В самом Новороссийске городские службы работают в усиленном режиме и убирают последствия ливня.

Смерч пронесся возле села Широкая Балка.

Как сообщал OBOZREVATEL, по Кирилловке в Запорожской области пронеслись сразу два смерча. Курорт накрыл шторм с градом и шкальным ветром.

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