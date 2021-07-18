В России пронесся огромный смерч из комаров: очевидцы показали видео

В воскресенье, 18 июля, в поселке Усть-Камчатск Камчатского полуострова России люди заметили жуткий феномен: тысячи комаров кружили в воздухе, создавая эффект смерча. Местные жители утверждают, что такое явление нормальное для края, но в этом году насекомых значительно больше, чем обычно.

Как сообщило издание "Камчатка Информ", комары заполонили город еще с восходом солнца. Туристы с ужасом наблюдают природное явление (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я выехал сегодня рано утром, и, видать, попал в самый "замес". Сказать, какой высоты эти столбы были не могу, кажется, до самых облаков. Их было много, и в самом поселке, и вокруг. У нас такая беда всегда в середине лета, а тут только дождь прошел, вот они и повылазили", – поделился впечатлениями с журналистами один из жителей Камчатки.

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Также он добавил, что, несмотря на дикий гул и леденящий ужас, который вселяют полчища насекомых, людям не стоит бояться нападения с перспективой "обгладывания до костей". Основной инстинкт, вызывающий такую активную миграцию у комаров – это не охота на теплокровных, а кружение вокруг самок, чтобы спариться.

Всего на Камчатском полуострове обитают 12 видов комаров. Длительность их ежегодных роений напрямую зависит от погоды – ветер может очистить воздух за несколько дней, а то и часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году один из сельских округов Китая накрыло саранчой. Местные власти объявили тревогу в связи со стихийным бедствием.