В России прокомментировали возможную экстрадицию Поклонской в Украину

Назначенную послом России экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую не могут экстрадировать из Кабо-Верде, поскольку она "обладает дипломатическим иммунитетом". На должность ее распределил президент РФ, и она будет представлять страну.

Так слова бывшего заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова о возможной экстрадиции Поклонской прокомментировала спикер российского МИДа Мария Захарова во время пресс-конференции 14 октября, сообщает "Крым.Реалии". Она подчеркнула, что к Украине это не имеет никакого отношения.

По ее словам, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных действий, в том числе и во время следования в Кабо-Верде и обратно.

Видео дня

Отметим: Мамедов сказал, что назначенную послом России в Кабо-Верде экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую могут экстрадировать в Украину.

13 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской российским послом в Кабо-Верде. Сама она обрадовалась такому решению, заявив, что уже прошла стажировку в МИД, курсы в дипакадемии и собрала всю информацию о стране. Она отметила, что, мол, благодаря назначению "осуществилась ее мечта попробовать себя в такой деятельности".

В Украине сочли это высылкой "экс-прокурора" Крыма из России. Таким образом Кремль якобы хочет снизить ее активность в СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в августе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "высылку" Поклонской в Кабо-Верде красивой иллюстрацией, которая ярко показывает судьбу таких предателей, как "экс-прокурор" оккупированного РФ Крыма.