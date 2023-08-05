В России произошел взрыв на заводе, где производили 'Искандеры'

В российской республике Удмуртия произошел взрыв с задымлением на территории Воткинского завода. На этом предприятии производится военная техника, в частности, ракеты "Искандер".

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Об инциденте сообщила пресс-служба завода. Там назвали ЧП "срабатыванием аппаратуры, сопровождавшейся хлопком и задымлением".

На предприятии заверили, что в результате происшествия никто не пострадал и завод продолжает работать в штатном режиме. О причинах взрыва умолчали.

А вот Telegram-канал "Удмуртия против коррупции" сообщил, что сначала было предположение, что предприятие атаковал дрон, однако потом выяснили, что к взрыву в цехе №95 привела детонация находившегося в бронекапсуле изделия. Корпус цеха, в котором проводилось испытание, выдержал, но пострадал.

"Поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину. В результате взрыва никто серьезно не пострадал. Даже скорая пустая уехала", – сообщил источник на предприятии.

Однако в комментариях под сообщением местные жители сообщили, что цех был секретным и работники там не имеют мобильной связи, поэтому выразили сомнения в отсутствии пострадавших в результате взрыва, потому что дым видели за городом.

Согласно данным из открытых источников, на Воткинском заводе ранее производились ракеты "Тополь-М", а с 2006 года было начато серийное производство ракет комплекса "Искандер-М". С 2022 года предприятие находится под санкциями США, Японии, ЕС, Украины и Швеции.

Напомним, что накануне серия взрывов прозвучала в районе гавани в Новороссийске (Краснодарский край РФ). Минобороны страны-агрессора заявило, что причиной тому была "атака ВСУ" на военно-морскую базу дронами, которые "были уничтожены", однако впоследствии подтвердилось, что в результате атаки на воде "лег отдохнуть" один из десантных кораблей.

Позже российские пропагандисты обвинили министерство обороны России во лжи по поводу атаки морских беспилотников на бухту в Новороссийске (Краснодарский край РФ), произошедшей 4 августа. Они указали на первое лживое заявление ведомства о том, что российские силы якобы перехватили все удары беспилотников, вместо того, чтобы признать повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– поздно вечером 1 августа в российском Брянске произошел сильный пожар. По некоторым данным, перед этим жители слышали взрыв;

– в тот же день взрывы прогремели и в центре Москвы. Несколько беспилотников якобы атаковали столицу РФ, а один из них снова долетел в бизнес-центр "Москва-Сити".