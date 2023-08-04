В России заявили об атаке дронов на военно-морскую базу в Новороссийске: были взрывы, движение судов остановили. Фото и видео

В Новороссийске (Краснодарский край, РФ) утром в пятницу, 4 августа, раздались взрывы и звуки стрельбы в районе гавани. Минобороны страны-агрессора заявило, что причиной тому – атака "ВСУ морскими дронами", которые "были уничтожены".

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Российские Telegram-каналы опубликовали кадры с места происшествия, утверждая, что один беспилотник загорелся. А вот некоторые независимые медиа страны-агрессора уточнили, что местные еще ночью жаловались на "яркую вспышку" в районе нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума, введшего запрет движения судов (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Судя по сообщениям в пабликах страны-агрессора, громко в Новороссийске было с пяти утра пятницы. Там из района гавани и села Мысхако доносились автоматные очереди, за которыми последовали взрывы на воде.

Пропагандисты утверждали, что так из катеров велся огонь по неизвестным водным беспилотникам. В итоге один дрон вспыхнул, после чего раздался сильный взрыв.

Местные власти инцидент не комментировали. А вот в сети россияне делали предположение, что в акватории Новороссийска – юго-восточнее якорной стоянки 471 перед проходом в Керченский пролив – шло морское сражение с надводными дронами.

"Вражеские" объекты, по словам очевидцев, были уничтожены и теперь им "перекрыты подступы к Крымскому мосту боновыми заграждениями".

И только через час кремлевские рупоры в Telegram "оперативно" сообщили, мол, экстренные службы Новороссийска известили о взрывах в акватории и районе села Мысхако, и данные о них "мгновенно" передали спецслужбам.

По данным ASTRA (позиционируется как издание независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в РФ. – Ред.), первые сообщения о взрывах в Новороссийске появились еще около часа ночи. Жители массово заявляли, что "видели яркую вспышку над морем и взрывы там, где КТК".

Речь идет о "Каспийском трубопроводном консорциуме" – это крупная международная нефтепроводная система, построенная для доставки нефти с запада Казахстана (в основном с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган) на терминалы на Черном море вблизи новороссийского порта. Морской терминал КТК росСМИ называют важнейшим в транспортной артерии, он расположен в Южной Озереевке вблизи Новороссийска.

"После, ближе к утру, жители сообщили о новых взрывах и звуках стрельбы над морем: "в Мысхако в Новороссийске стрельба", "взрывы в воде", "вероятно, идет атака морских дронов", – уточнило издание, цитируя очевидцев.

Ближе к 07:00 российское минобороны озвучило причину громкого утра в Новороссийске. По утверждениям ведомства, "ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу города двумя морскими безэкипажными катерами".

"Они были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет", – в традиционном стиле поинформировало МО РФ.

Тем временем в порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов. Его выдала упомянутая компания КТК, заявляя, что "терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры".

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 4 августа громко было и во временно оккупированной Феодосии (Крым). Жители заявили, что слышали звуки взрывов и гудение пролетавшего в небе беспилотника.

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