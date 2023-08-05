Пропагандисты раскритиковали минобороны России за ложь об атаке на бухту в Новороссийске – ISW

Так называемые российские блоггеры обвинили министерство обороны России во лжи по поводу атаки морских беспилотников на бухту в Новороссийске (Краснодарский край РФ), произошедшую 4 августа. Пропагандисты считают, что государство-террорист должно создать полноценную систему мониторинга и перекрыть Украине доступ к Черному морю.

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Они жалуются, что другие тактики, такие как нанесение ударов по украинской портовой инфраструктуре, не предотвратили нападение на российские корабли в море. Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что "блогеры" указали на первое лживое заявление ведомства о том, что российские силы якобы перехватили все удары беспилотников, вместо того чтобы признать повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк".

Кроме того, министерство раскритиковали и за распространенную ранее ложную информацию о якобы уничтожении украинских заводов по сборке беспилотников и заявили, что российские силы должны перекрыть доступ Украины к Черному морю, чтобы предотвратить атаки морских беспилотников с гражданских кораблей.

Также, как отметили аналитики, некоторые российские "блогеры" считают, что у минобороны России нет последовательной информационной политики, что создает условия для общественного резонанса в российском информационном пространстве после каждой российской военной неудачи.

Напомним: утром 4 августа в Новороссийске раздались взрывы в районе гавани. Минобороны страны-агрессора заявило, что причиной этому – "атака ВСУ" на военно-морскую базу дронами, которые "были уничтожены". Однако, как оказалось, крупный десантный корабль "Оленегорский горняк" был подбит во время ночной атаки морских дронов на Новороссийск. Затопило один из его отсеков, из-за чего судно рухнуло на бок. Его буксировали к берегу двумя кораблями.

Позже выяснилось, что операцию в бухте Новороссийска провела Служба безопасности Украины. БПЛА, атаковавший бухту, переносил 450 кг тротила. На борту "Оленегорского горняка" находились около 100 человек экипажа.

Как отметили источники в СБУ, спецоперацию проводили вместе с ВМС. По результатам атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Все заявления россиян об "отбитой атаке" – фейк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россияне устроили истерику после громких ночи и утра 4 августа во временно оккупированной Феодосии (Крым) и Новороссийске (Краснодарский край РФ). Примечательно, что объяснение событий в обоих локациях минобороны страны-агрессора выдало лишь через несколько часов после "бавовны". И в обоих случаях заявило, что все "дроны уничтожены", а "разрушений и жертв нет". Россияне потребовали в ответ снова обстреливать Украину, а параллельно и Британию, ранее передававшую ВСУ морские дроны;

– пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков отказался комментировать атаку дронов на Новороссийск. Приспешник российского диктатора переадресовал этот вопрос в минобороны РФ.