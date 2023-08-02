Россия продолжает пылать: в центре Брянска разгорелся пожар. Фото и видео

В Брянске (РФ) поздно вечером 1 августа произошел сильный пожар. По некоторым данным, перед этим жители слышали взрыв.

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Российские источники опубликовали фото и видео с места ЧП, однако оперативных подробностей не предоставили. Загорелась пилорама, утверждают они (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

В сети сообщили, что большой столб огня было видно в Фокинском районе. Над местом инцидента поднимался черный дым.

Один из Telegram-каналов написал, что возгорание произошло на пилораме недалеко от остановки "Школа №28".

МЧС России по Брянской области заявило, что сообщение о ЧП они получили в 22:03 вторника. Пресс-служба указывает адрес: г. Брянск, Фокинский район, проезд Московский.

"По прибытии установлено, что произошел пожар на территории пилорамы", – заявили в официальном ведомстве страны-агрессора. Утверждается, что огонь ликвидировали в 22:23, еще через 10 минут потушили. Пострадавших нет.

Как писал OBOZREVATEL, в Москве вечером 1 августа раздался взрыв на заводе счетно-аналитических машин. После этого разгорелся пожар. ЧП произошло на шестом этаже одного из корпусов на ул. Нижняя Красносельская 35.

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