В России произошел взрыв на газопроводе, вспыхнул пожар: один человек погиб, пять пострадали

В Ханты-Мансийском автономном округе России произошел взрыв на газопроводе Елец-1. В результате ЧП один человек погиб, еще пять пострадали.

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Участок трубы на данный момент перекрыт. Об этом сообщил Telegram-канал "Карточный домик: Россия". Двое из пострадавших в тяжелом состоянии.

Отмечается, что взрыв произошел якобы в результате врезки, за этим последовал пожар. Сейчас на месте работают пожарные и ремонтные службы.

Взрыв случился в 30 километрах от поселка Лыхма. Администрация отказалась комментировать произошедшее журналистам.

Напомним: 11 мая беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области России. В результате была "частично повреждена бетонная основа и цистерна для хранения нефтепродуктов".

Следует заметить, что "бавовна" довольно часто посещает Брянскую область РФ. 10 мая сообщалось, что в городе Стародуб Брянской области, расположенном в 60 километрах от границы с Украиной, беспилотник атаковал административное здание.

В тот же день произошла очередная атака на нефтепровод "Дружба" в Брянской области, расположенный в 150 км от границы. Под обстрел якобы попал наливной пункт в поселке Свень.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на 10 мая состоялся "хлопок" в Воронежской области России на одном из полигонов. Пропагандистские СМИ признали этот факт и даже сообщили о раненых военных;

– кроме того, спутниковая съемка подтвердила, что нефтебазы противника в Тамане (Краснодарский край, Россия) и Севастополе (Крым, Украина) получили повреждения после визита "хлопка ".

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