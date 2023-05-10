В Воронежской области заявили об атаке дронов на военный полигон: 14 человек ранены

В Воронежской области России на одном из полигонов в ночь на 10 мая произошла "бавовна". Пропагандистские СМИ признали этот факт и даже сообщили о раненых военных.

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Как утверждает один из Telegram-каналов страны-агрессора, "трехсотыми" стали около 14 военнослужащих. Настоящие потери ВС РФ еще выясняются.

В РФ утверждают, что военный объект атаковали два беспилотника со взрывчаткой. По состоянию на 9:00 среды, 10 мая, пропагандисты утверждали, что погибших военных в результате инцидента не было.

Интересно, что утром во вторник, 9 мая, в небе над Воронежской областью тоже заметили БПЛА. Он летел недалеко от военного аэродрома и, как утверждается, был сбит в 6 километрах от него.

РосСМИ писали, что "неопознанный летательный объект" якобы двигался в сторону аэродрома на высоте 500 метров..

Уже ближе к вечеру сотрудники спецслужб обнаружили его обломки недалеко от местного кладбища. Пострадавших в результате этого инцидента нет.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 8 мая в российском Новосибирске партизаны уничтожили боевой самолет Су-24 на территории авиационного завода компании "Сухой". Бомбардировщик стоял на площадке, предназначенной для ремонта и модернизации авиатехники.

– На военном параде армии страны-агрессора на Красной площади 9 мая зазвучало "Слава Украине" – благодаря хакерам, которые взломали росТВ.

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