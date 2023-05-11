'Хлопок' в Брянской области РФ: неизвестные беспилотники атаковали военкомат и склады. Видео

В среду, 10 мая, российские СМИ заявили, что в городе Стародуб Брянской области, расположенном в 60 километрах от границы с Украиной, беспилотник атаковал административное здание. В результате жертв нет.

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Об этом сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Baza. Местные группы опубликовали видео с места происшествия, на которых видно возгорание здание. Вероятно, эти кадры демонстрируют последствия атаки дрона (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

В местных каналах сообщается, что атакованное здание находится по адресу проезд Московский.

"Горит очень сильно", – пишут очевидцы.

Также в местных Telegram-канал заявляют, что возгорание возникло в двух местах города. Второе – предположительно, складское помещение.

Спустя время про атаку беспилотника написал и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Потерь нет. Оперативные службы работают на месте", — написал Богомаз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Брянской области России заявили об очередной атаке на нефтепровод "Дружба", который находится в 150 км от границы. Под обстрел якобы попал наливной пункт в поселке Свень. Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов.