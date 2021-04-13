В России призвали США держаться подальше от Крыма 'для своего же блага'

В России назвали провокацией заход кораблей американских Военно-морских сил в Черное море и призвали США держаться подальше от Крыма. И это на фоне стягивания российских войск к границе Украины.

В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, мол, из-за этого есть "высокий риск инцидентов". Слова чиновника процитировало пропагандистское агентство ТАСС.

"Американским военным кораблям вблизи наших берегов делать абсолютно ничего. Это чисто провокационные меры, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", – выразил убеждение он.

Рябков призвал американцев держаться подальше от оккупированного украинского полуострова Крым и черноморского побережья России.

"Это для их же блага", – пригрозил заместитель главы МИД РФ.

Отметим, что на фоне увеличения концентрации российских войск у украинской границы США неоднократно говорили о поддержке нашей стране. В Пентагоне сказали, что рассматривают возможность отправки своих военных кораблей в Черное море.

Кроме этого, министры стран G7 призвали Россию прекратить провокации и дестабилизирующие действия у границ с Украиной, а госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил эту ситуацию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Со своей стороны министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Украине непременно нужна вооруженная поддержка, чтобы противостоять агрессии Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

накануне британские журналисты показали изнутри полевой лагерь армии России у границы Украины, где сосредоточилось большое количество техники, ряды палаток и множество военных.