В России призвали США держаться подальше от Крыма "для своего же блага"
В России назвали провокацией заход кораблей американских Военно-морских сил в Черное море и призвали США держаться подальше от Крыма. И это на фоне стягивания российских войск к границе Украины.
В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, мол, из-за этого есть "высокий риск инцидентов". Слова чиновника процитировало пропагандистское агентство ТАСС.
"Американским военным кораблям вблизи наших берегов делать абсолютно ничего. Это чисто провокационные меры, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", – выразил убеждение он.
Рябков призвал американцев держаться подальше от оккупированного украинского полуострова Крым и черноморского побережья России.
"Это для их же блага", – пригрозил заместитель главы МИД РФ.
Отметим, что на фоне увеличения концентрации российских войск у украинской границы США неоднократно говорили о поддержке нашей стране. В Пентагоне сказали, что рассматривают возможность отправки своих военных кораблей в Черное море.
Кроме этого, министры стран G7 призвали Россию прекратить провокации и дестабилизирующие действия у границ с Украиной, а госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил эту ситуацию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Со своей стороны министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Украине непременно нужна вооруженная поддержка, чтобы противостоять агрессии Кремля.
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