У G7 закликали РФ негайно припинити провокації на кордоні з Україною

Міністри країн "Великої сімки" G7 закликали Росію припинити провокації і дестабілізуючі дії біля кордонів з Україною, а держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив цю ситуацію з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Заяву Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США, Великобританії, а також високого представника Євросоюзу оприлюднено на сайті американського Держдепу 12 квітня. У ній глави МЗС висловилися про нарощування російських військ не тільки біля українських кордонів, але також на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

"Ми стурбовані триваючим великим нарощуванням російських збройних сил на території України, її кордонів і в незаконно анексованому Криму. Це масштабне переміщення військ без попереднього повідомлення являє собою загрозливу і дестабілізуючу ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість у відповідності з її міжнародними зобов'язаннями", – йдеться в тексті.

Зокрема, в G7 закликали Москву дотримуватися підписаних нею принципів і зобов'язань ОБСЄ про прозорість пересування військ (Віденська конвенція).

Також міністри висловили незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, в Держдепі зазначили, що Блінкен перед поїздкою в Брюссель обговорив ситуацію навколо України з генсеком НАТО.

У заяві йдеться про "необхідність, щоб Росія терміново припинила агресивне нарощування військової потужності уздовж кордонів України і в окупованому Криму".

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