В ОП захотіли розмістити ракети США в Україні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення в Україні зенітного-ракетних комплексів США Patriot.

За його словами, це необхідно не тільки для захисту України, а й усього Заходу. Про це Єрмак сказав в інтерв'ю американському журналу Time, опублікованому 12 квітня.

Він зазначив, що зараз США розміщують ЗРК Patriot на території Польщі.

"Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу. А де СЩА розміщують свої ракети Patriot. Найближчі – в Польщі. Вони повинні бути тут", – сказав Єрмак.

Patriot – це американський зенітний ракетний комплекс, що знаходиться на озброєнні армії США та армій країн-союзників.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія залякує Україну і Захід перекиданням своїх військ до кордону нашої країни. За його словами, Москва спеціально "підвищує градус".